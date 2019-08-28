Новосибирск, , 12:09 — REGNUM

В мэрии Новосибирска сообщили, что, по предварительным данным, обрушение здания насосной станции произошло из-за сползания грунта при реконструкции объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня днём, 28 августа, в Новосибирске обрушилась стена насосной станции. На месте обрушения работали 13 человек. Уже известно о двух погибших.

Следователи возбудили уголовное дело. Свою проверку по факту обрушения назначила и прокуратура.

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