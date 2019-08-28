Новосибирск, , 12:03 — REGNUM

На место ЧП в Новосибирске прибыл мэр города Анатолий Локоть.Он поставил задачу — найти и спасти людей, оказавшихся под завалами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас задача — выяснить, сколько человек под завалами. На прилегающей территории обеспечена бессменная работа спасателей и организовано питание, чтобы интенсивность работ не снижалась», — пояснил Локоть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на момент обрушения стены насосной станции в Новосибирске на месте ЧП находилось 13 человек — 12 рабочих и мастер. Сейчас известно, что два человека погибли, один пострадал и госпитализирован с переломом ноги, под завалами может находиться ещё один человек.

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