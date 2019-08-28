Берёзовский, Свердловская область, , 11:34 — REGNUM

Детский сад «Радуга» города Берёзовского возместит ущерб владельцам автомобилей, которые разбили камнями воспитанники дошкольного учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Детский сад должен выплатить владелице «Ниссана» 73 948 рублей, а владельцу «Пежо 207» — 57 698 рублей. Также истцам возвращена излишне уплаченная госпошлина», — уточнили в пресс-службе суда.

Инцидент произошёл в июле 2017 года во время утренней прогулки детей в детском саду «Радуга». Двое пятилетних мальчишек, воспользовавшись тем, что воспитатель отлучилась поливать цветы в клумбе, начали забрасывать камнями припаркованные к забору детского сада автомобили. В результате машины получили повреждения, причём у одной из них было разбито стекло.

Владельцы обратились в суд, с требованием возместить причинённый ущерб, и Берёзовский городской суд удовлетворил иск. Однако руководство детского сада обжаловало решение первой инстанции.

Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию и оставил постановление Берёзовского городского суда в силе.