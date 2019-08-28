Манила, , 10:55 — REGNUM

По меньшей мере три человека погибли и 245 были спасены в результате пожара, вспыхнувшего на пароме на юге Филиппин. Об инциденте сообщила служба береговой охраны, передает агентство Associated Press.

ЧП произошло в ночь на среду, 28 августа, возле города Дапитан (провинция Замбоанга-дель-Норте).

Представитель береговой охраны Арманд Балило сообщил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

«У нас не было патрульного корабля в этом районе, поэтому мы разослали предупреждение находящимся поблизости кораблям и лодкам, чтобы (их экипажи) оказали помощь… в чрезвычайной ситуации, — сказал Балил. — Хорошо, что сразу откликнулось несколько кораблей. Мы должны признать, что они помогли».

По предварительным данным, паром перевозил 136 пассажиров, в том числе 28 детей, и 36 членов экипажа.