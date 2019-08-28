Биробиджан, , 10:42 — REGNUM

Бездействие чиновников мэрии Биробиджана создало угрозу жизни учащихся школы №9 в столице области. Несущая стена здания находится в аварийном состоянии, но мэрия ничего не предпринимает. К таким выводам пришла областная прокуратура в ходе проверки учебных заведений перед началом нового учебного года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как показала прокурорская проверка, в здании 1938 года постройки длительное время не проводился ремонт. Повсюду протечки, кровля аварийная и требует ремонта. Несущая стена также в аварийном состоянии, что создает прямую угрозу жизни детей и учителей, прочих граждан, которые приходят в школу.

Прокурор ЕАО Антон Николенко вынес представление мэру Биробиджана об устранении нарушений и предупредил его об ответственности в случае обрушения стены и причинения вреда учащимся и взрослым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство ЕАО отчиталось, что почти все школы области готовы к учебному году. Только одна школа, по версии чиновников, обесточена из-за подтопления, в нескольких затоплены подвалы.