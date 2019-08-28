Новосибирск, , 09:49 — REGNUM

Как минимум двое погибли при обрушении стены административного здания в Новосибирске, сообщают некоторые СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа, в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена административного здания. Под завалами оказались рабочие. Одного человека спасатели передали медикам. По данным некоторых СМИ, под завалами может находиться до 12 человек. Предварительной причиной обрушения называются нарушения при строительстве.

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