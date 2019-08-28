Новосибирск, , 09:36 — REGNUM

Причиной обрушения стены административного здания в Новосибирске могли стать нарушения при строительстве, сообщают некоторые СМИ со ссылкой на свои источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа, на ул. Ударная в Ленинском районе Новосибирске рухнула стена административного здания. Под завалами оказались рабочие. Спасатели, которые сейчас работают на месте обрушения, передали медикам одного человека.

По некоторым данным под завалами могут находится до 12 рабочих.

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