Новосибирск, , 09:22 — REGNUM

На месте обрушения стены здания в Ленинском районе Новосибирска находятся 52 человека и 19 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и четыре единицы техники, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа, на ул. Ударная в Новосибирске рухнула стена административного здания. Под завалами оказались рабочие. Один человек спасён и передан медикам. Сейчас выясняется, сколько ещё рабочих может находиться под завалами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске стена здания рухнула на рабочих, есть пострадавшие