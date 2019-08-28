Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга присяжные заседатели признали гражданина, обвиняемого в убийстве человека, виновным и не заслуживающим снисхождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд на основании решения присяжных вынес приговор подсудимому и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, с последующим полуторалетним ограничением свободы.

В ходе следствия установлено, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время суток, вооружившись ножом, напал на человека возле остановки «Ломоносова» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Он решил, что потерпевший забрал у него бутылку с алкоголем. Несмотря на просьбы находившейся рядом женщины убрать оружие, подсудимый нанёс несколько ударов ножом, отчего впоследствии потерпевший скончался.