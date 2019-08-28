Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM

В Свердловской области судебные приставы арестовали ноутбук жительницы села Кунарское Богдановичского городского округа из-за её долга за электроэнергию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Сельчанка накопила задолженность в размере 11 тыс. рублей. За свет она не платит с декабря 2018 года. Теперь ей необходимо в десятидневный срок оплатить долги за поставку электричества, в ином случае она лишится ноутбука.

Отметим, что на текущий момент свердловчане задолжали поставщику электроэнергии около 700 млн рублей.