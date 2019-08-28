Хабаровск, , 05:17 — REGNUM

Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти. По состоянию на 06:00 по местному времени 28 августа вода достигла отметки 633 см, прибавив за сутки 7 см., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Опасное значение для Хабаровска — 600 см. В ближайшие двое суток, по данным МЧС РФ по Хабаровскому краю, интенсивного подъёма воды у города не ожидается, уровень Амура сохранится в пределах 630 — 650 см.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень амурского паводка проходит по Хабаровскому краю, ситуацию в регионе остаётся сложной.