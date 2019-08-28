Нижний Новгород, , 05:04 — REGNUM

В Нижнем Новгороде в отношении 16-летней студентки одного из техникумов, которая участвовала в избиение 14-летней девочки-инвалида, возбуждено уголовное дело. Участнице подростковой банды по вменяемой статье грозит до 360 часов обязательных работ, а также лишение свободы на срок до двух лет и иные санкции. Расследование дела продолжается, уже установлены все участницы избиения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

В отношении студентки дело возбуждено по ст. 116 УК РФ («Побои»). Следователи установили, что ЧП произошло 18 августа 2019 года. Знакомая девочка-подросток назначила пострадавшей встречу. Вместе с нею на встречу пришли ещё двое, завязался конфликт.

На сегодня все участники установлены, из них двое — это 14-летние школьницы, которые на учёте в полиции никогда не состояли, и их 16-летняя знакомая. Последняя состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних с июня 2019 года. Интерес к ней правоохранители проявили также после участия в драке. Мать студентки привлечена к ответу за халатное исполнение родительских обязанностей, также как и родители двух других фигуранток.

На сегодня расследование уголовного дела продолжается.

В соцсетях продолжается обсуждение ситуации:

«Нечего им делать на свободе, и никакие работы им не помогут», «Ничего не меняется. Нужно сажать таких сразу или другие значительные меры… чтоб другие подумали, стоит ли и можно ли так же делать. А так нет наказания — нет выводов», «Печально, что у детей даже чувства сострадания нет».

Напомним, в конце августа 2019 года в соцсети попал видеоролик, на котором видно как группа подростков женского пола избивает сверстницу. Позднее выяснилось, что пострадавшая — инвалид и обучается в коррекционной школе, так как отстаёт в развитие. Мать избитой девочки написала заявление в полицию, а ролик стал одним из доказательств. Схожая ситуация произошла и в новосибирском Барабинске, где группой подростков был избит несовершеннолетний юноша.

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