Санкт-Петербург, , 04:27 — REGNUM

Легковой автомобиль Hyundai съехал в кювет и врезался в дерево на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в областном управлении ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла на 54-м километре автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет, где затем столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы, его пассажир получил травмы средней степени тяжести. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа два легковых автомобиля столкнулись на 5-м километре МКАД. В результате ДТП погиб один человек, еще один получил травмы.

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