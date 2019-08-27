Амстердам, , 14:50 — REGNUM

В Нидерландах бывшая врач, по мнению прокуратуры, оказалась виновной в небрежности при проведении эвтаназии, что по закону приравнивается к убийству. Однако на судебном заседании прокуратор заявил, что врач не заслуживает наказания, ибо действовала по лучшим побуждениям.

Пациентка, к которой была применена эвтаназия, страдала от болезни Альцгеймера и скончалась в 2016 г. Когда она ещё находилась в здравом уме, она подписала заявление, в котором выразила своё согласие на эвтаназию в случае обострения болезни. Закон предусматривает составление такого заявления. Цель его заключается в том, чтобы заранее выразить свою волю относительно применения эвтаназии, на тот случай если в дальнейшем вследствие болезни или несчастного случая волеизъявление окажется невозможным.

Однако в дальнейшем, когда болезнь стала прогрессировать, пациентка в беседах с врачом уже не могла чётко выразить своё согласие или несогласие. По мнению прокуратуры, в виду «неясности относительно желания пациентки жить или умереть» врач должна была воздержаться от эвтаназии. Дочь покойной в зачитанном на судебном заседании заявлении поддержала действия врача, которые, по её мнению, соответствовали «чётко выраженному желанию» покойной. По мнению дочери, «никто не должен быть лишён права спастись от этой мучительной болезни».

Данное судебное разбирательство стало первым в Нидерландах после вступления в силу в 2002 г. закона, регулирующего связанные с эвтаназией процедуры.