Красный Сулин, Ростовская область, , 12:27 — REGNUM

Красносулинский районный суд (Ростовская область) арестовал на время следствия бывшего главу Красносулинского городского поселения Юрия Г., подозреваемого в мошенничестве.

Экс-чиновник взят под стражу на два месяца — до 22 октября. Согласно материалам уголовного дела, бывший чиновник попал в поле зрения правоохранительных органов из-за фиктивных контрактов в сфере благоустройства и ЖКХ, заключённых с 2013 по 2018 годы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что руководитель покинул пост лавы Красносулинского городского поселения в июле 2018 года. В должность Юрий Г. вступил в августе 2013 года.

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