Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM

В Свердловской области в ходе проверок были выявлены 1163 нарушения требований правил пожарной безопасности на 57 объектах летнего детского отдыха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Палаточный лагерь

«Выявленные нарушения не несут непосредственной угрозы для жизни и здоровья людей. Данные нарушения связаны с завершением срока эксплуатации автоматических систем раннего обнаружения пожара, и их не своевременным обслуживанием, а также к содержанию источников противопожарного водоснабжения», — уточнили в пресс-службе управления.

По итогам надзорных мероприятий ответственные за пожарную безопасность лица привлечены к административной ответственности: 113 — должностных, 60 — юридических и один гражданин.

Отметим, что на контроле ГУ МЧС России по Свердловской области в летний период 2019 года находились 1267 детских лагерей отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, в летних детских оздоровительных учреждениях Свердловской области специалистами регионального управления Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарных норм и правил на 198 объектах.

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