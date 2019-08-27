Екатеринбург, 27 августа 2019, 09:34 — REGNUM
В Свердловской области в ходе проверок были выявлены 1163 нарушения требований правил пожарной безопасности на 57 объектах летнего детского отдыха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По итогам надзорных мероприятий ответственные за пожарную безопасность лица привлечены к административной ответственности: 113 — должностных, 60 — юридических и один гражданин.
Отметим, что на контроле ГУ МЧС России по Свердловской области в летний период 2019 года находились 1267 детских лагерей отдыха.
Как сообщало ИА REGNUM, в летних детских оздоровительных учреждениях Свердловской области специалистами регионального управления Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарных норм и правил на 198 объектах.
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