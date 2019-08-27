Екатеринбург, , 06:19 — REGNUM

В Свердловской области по данным на 26 августа с начала 2019 года от укусов клещей пострадали 31 646 человек, из них 5633 детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ Pixabay.com

По данным управления, большинство из тех, кто подвергся нападению клещей — жители областного центра. Всего с начала 2019 года от укусов клещей пострадали 107 444 екатеринбуржцев, из них — 1409 детей.

Отметим, что в больницах Среднего Урала находится порядка 300 человек, у которых диагностирован клещевой энцефалит.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года к середине августа в Свердловской области было зарегистрировано 31,4 тыс. случаев нападения клещей на людей, в том числе пострадали 5601 ребёнок.

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