Латакия, Сирия, , 23:47 — REGNUM

Взрывное устройство неустановленного типа сработало в одном из районов сирийского города Латакия, сообщает 26 августа сирийский государственный телеканал.

Взрыв произошёл в районе ат-Табият, расположенном у берега Средиземного моря. По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.

О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Причины взрыва и тип взрывного устройства выясняются.

На данный момент ни одна из радикальных группировок не заявила о своей ответственности за этот взрыв.

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