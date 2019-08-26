Ухта, Коми, , 12:26 — REGNUM

В одной из квартир поселка Водный под Ухтой, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Республике Коми, в квартире проживала пожилая женщина-инвалид с сыном. По предварительной версии, мужчина скончался первым, а его мать, за которой требовался особый уход, не смогла выжить самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут появиться социальные помощники для нетрудоспособных граждан, нуждающихся в посторонней помощи. Соответствующий пакет законопроектов внесен в Госдуму РФ.