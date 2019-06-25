В России могут появиться социальные помощники

Москва, , 20:52 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на создание института социальных помощников, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ, среди которых Алексей Куринный и Вера Ганзя, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня. Ими могут стать родственники нуждающихся в уходе.

Предлагается ввести в системе социального обслуживания нетрудоспособных граждан, нуждающихся в посторонней помощи, институт социального помощника, с которым муниципальной организацией социального обслуживания предполагается заключение трудового договора.

Предполагается, что заключение трудового договора позволит социальным помощникам не заниматься иной трудовой деятельностью, трудовой стаж работы социальных помощников будет включаться в общий трудовой (страховой) стаж и учитываться при начислении страховой пенсии.

Принятие законов, отмечают авторы, поможет сократить количество безработных граждан, улучшить качество жизни инвалидов и престарелых, снизить нагрузку на стационарные интернаты для инвалидов и престарелых, а также снизить имеющийся дефицит социальных работников посредством их замещения социальными помощниками.

Сейчас в России существуют компенсационные выплаты для граждан по уходу за инвалидами, размер выплат не превышает 1,2 тыс. рублей в месяц. В то же время, если инвалид или престарелый находится в стационарном учреждении (доме-интернате для престарелых и инвалидов), то государство тратит на его содержание в месяц от 70 тыс. до 100 тыс. рублей.