с. Солонешное, , 12:05 — REGNUM

Только сегодня, 26 августа, алтайские власти известили о масштабной аварии на высоковольтных сетях, в результате которой более пяти часовоставались без электричества жители 33 сёл в Солонешенском районе Алтайского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Судя по информации, опубликованной на официальном сайте правительства, ЧП произошло накануне, 25 августа. Все социальные объекты также были обесточены. Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин, признал, что отключение это «стало самым крупным за прошедшую неделю».

Александр Климин «Из-за порыва на ЛЭП 110 КВ компании «Алтайэнерго» — филиала «МРСК Сибири» электроснабжение отсутствовало чуть больше пяти часов в домах 9,5 тысячи жителей района».

Как уже сообщало ИА, 20 августа 2019 года около четырёх тысяч человек остались без воды и электроснабжения из-за аварии в городе Вязьма Смоленской области.

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