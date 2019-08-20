Вязьма, Смоленская область, , 16:39 — REGNUM

Около четырёх тысяч человек остались без воды и электроснабжения из-за аварии в городе Вязьма Смоленской области 20 августа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, причиной отключения стало повреждение подземного кабеля ЛЭП. В зоне аварии — 51 жилой дом различной этажности и более 3,8 тыс. жителей.

На данный момент ведутся ремонтные работы. Сроки ликвидации пока не называются.

Отметим, что 14 августа в Вязьме произошла авария на водоводе, в результате без воды остались около 50 тыс. жителей. Ещё раньше порыв оставил без воды жителей Смоленска.