Хабаровск, 26 августа 2019, 08:06 — REGNUM
Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения в шести муниципалитетах региона в сфере подготовки к паводку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Надзорный орган в ходе проверки выявил нарушения бюджетного законодательства при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.
В муниципалитетах отсутствуют нормативно-правовые акты, не работают коллекторы и ливневая канализация, неисправны насосные станции по откачке воды. Главам шести муниципалитетов внесены прокурорские представления.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае остаётся напряженной паводковая обстановка. Затоплено 1860 дач, 25 жилых домов.