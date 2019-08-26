Хабаровск, , 08:06 — REGNUM

Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения в шести муниципалитетах региона в сфере подготовки к паводку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Надзорный орган в ходе проверки выявил нарушения бюджетного законодательства при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

В муниципалитетах отсутствуют нормативно-правовые акты, не работают коллекторы и ливневая канализация, неисправны насосные станции по откачке воды. Главам шести муниципалитетов внесены прокурорские представления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае остаётся напряженной паводковая обстановка. Затоплено 1860 дач, 25 жилых домов.