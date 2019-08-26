Екатеринбург, , 05:39 — REGNUM

На железнодорожной станции Первомайской в Екатеринбурге поезд сбил 94-летнюю местную жительницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Трагический случай произошёл 25 августа в 12:20 по местному времени. Пенсионерка переходила железнодорожные пути, и несмотря на попытки локомотивной бригады экстренно остановить состав попала под поезд «Нижневартовск — Пенза». Пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм. По факту гибели человека организована доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в свердловской области аналогичное ЧП произошло 20 августа на одном из железнодорожных перегонов между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. В тот вечер электропоезд сбил человека. Травмированного мужчину этим же поездом экстренно доставили в Нижний Тагил, но по прибытии в город он скончался от полученных травм.

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