Сочи, Краснодарский край, , 17:11 — REGNUM

Проверку обстоятельств получения травмы иностранной туристкой во время катания на летних санках (родельбан) в городе Сочи проводят сотрудники аттракциона. Об этом 25 августа сообщили журналистам представители аттракциона.

Информация о пострадавшей 24 августа на аттракционе в Сочи иностранной туристке появилась в ряде СМИ. Представитель аттракциона в горно-туристическом центре ПАО «Газпром» подтвердил данную информацию.

Представитель аттракциона пояснил, что травма, по предварительным данным, была получена женщиной из-за нарушения техники безопасности при спуске. Как следует из осмотра трассы и показаний очевидцев произошедшего, женщина пыталась тормозить при спуске ногой о конструкцию, что делать категорически запрещено.

При этом сотрудник аттракциона отметил, что правила техники безопасности составлены на русском и английском языках. Предстоит выяснить, по какой причине пострадавшая не соблюдала инструкцию, при том, что её ребёнок, который ехал впереди, полностью понял инструкцию и соблюдал её.

В настоящее время сотрудники аттракциона проводят проверку и передают всю необходимую информацию сотрудникам полиции. Санки, на которых ехала женщина, сняты с рейсов и отправлены на экспертизу.

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