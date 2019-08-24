Киев, , 19:11 — REGNUM

Неизвестные повредили бюст советского партизана Николая Приходько в Ровенской области Украины. Об этом сообщили 24 августа в пресс-службе регионального отделения Национальной полиции страны.

Поврежденный памятник Gov.ua

Инцидент произошел на улице Олеся Гончара.

«Повреждённый бюст Николая Приходько … обнаружили сотрудники группы реагирования патрульной полиции 24 августа… — говорится в сообщении. — … Неизвестный отбил голову бюста советского партизана».

По данному факту было возбуждено дело по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины.

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