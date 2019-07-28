Харьков, Украина, , 14:19 — REGNUM

Неизвестные облили красной краской памятник участникам Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харькове. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба управления Национальной полиции по харьковской области.

В настоящее время сотрудники полиции предпринимают меры по установлению личностей граждан, обливших памятник. По факту инцидента было открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.

Памятник карателям УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был установлен в Молодёжном парке города Харькова в 1992 году. Попытки повредить либо снести памятник предпринимались не единожды.

Так в апреле текущего года памятник украинским националистам был забросан мусором и остатками пищи. До этого, в декабре 2014 года, неизвестные пытались взорвать памятник.

Напомним, что УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была сформирована в 1942 году и действовала преимущественно на Западной Украине, сотрудничая с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны и воюя против советских войск.