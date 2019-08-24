Кабул, 24 августа 2019, 16:06 — REGNUM
В Афганистане группа боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила нападение на полицейский участок. Инцидент произошел в субботу, 24 августа, в провинции Нангархар. Об этом, как передает Anadolu Ajans, сообщил пресс-секретарь администрации губернатора Нангархара Атауллах Хогьяни.
По его словам, в результате атаки погибли трое полицейских, еще двое получили ранения.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО сообщило, что 21 августа в Афганистане погибли двое военнослужащих армии США.
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