Кабул, , 16:06 — REGNUM

В Афганистане группа боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила нападение на полицейский участок. Инцидент произошел в субботу, 24 августа, в провинции Нангархар. Об этом, как передает Anadolu Ajans, сообщил пресс-секретарь администрации губернатора Нангархара Атауллах Хогьяни.

По его словам, в результате атаки погибли трое полицейских, еще двое получили ранения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО сообщило, что 21 августа в Афганистане погибли двое военнослужащих армии США.

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