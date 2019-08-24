Осло, , 05:03 — REGNUM

О завершении расследования загадочного исчезновения сотрудника WikiLeaks Арьена Кампуиса, пропавшего без вести 20 августа 2018 года, сообщает 23 августа полиция Норвегии, передает Le Figaro.

Согласно сообщению полиции, Кампуиса, вероятно, плавал на каяке по фьорду, после чего перевернулся и утонул. «Его тело до сих пор не найдено», — сообщили в ведомстве.

Вопросов в расследовании добавила информация о том, что телефон соратника Ассанжа был доступен еще десять дней в тысяче километров от места происшествия. Однако полиция пояснила, что телефон, ноутбук и другие вещи Кампуиса были найдены рыбаками в том, же районе, где вскоре бал найден его каяк, и перевезены в другое место.

Скорее всего 47-летний мужчина стал жертвой несчастного случая. В полиции не видят оснований для иной версии.