Махачкала, , 19:27 — REGNUM

Автомобиль с людьми попал под камнепад в высокогорном Цумадинском районе Дагестана. Один человек погиб, ещё один получил травмы, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе МВД республики.

Трагедия произошла сегодня около 17:40 в 40 км от районного центра, села Цунта. Информация о ЧП в настоящее время уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее туристка из Екатеринбурга попала под камнепад на Алтае и скончалась по пути в больницу.