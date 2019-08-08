Екатеринбург, , 05:46 — REGNUM

На Алтае не смогли спасти туристку из Екатеринбурга, попавшую под камнепад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Свердловской области.

В ГУ МЧС по Алтаю сообщают, что в ходе камнепада пострадал ещё один турист 1982 года рождения. Он доставлен в Горно-Алтайск.

Девушка шла в поход в группе туристов из Екатеринбурга. Приезжие спускались с горы в районе озера Дяраш-Кел, в 50 км от села Кучерла. Однако несмотря на отсутствие ветра и дождей случился камнепад. Пострадавших оперативно эвакуировали на вертолёте, который прислали спасатели.

Туристка погибла о полученных травм ещё до прибытия в больницу.

Напомним, 24 июля иностранный турист погиб в Бурятии. 49-летний мужчина сорвался с обрыва, при падении он ударился головой о камни.

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