Инчхон, Южная Корея, , 15:40 — REGNUM

23 августа вблизи южнокорейского острова Пэннёндо произошло землетрясение магнитудой 2,7. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение произошло в 19:50:48 по местному времени, эпицентр находился в 1 км к северо-востоку от острова Пэннёндо, расположенного в районе Онджин-гу города Инчхона. Очах залегал на глубине 7 километров.

«Люди, проживающие в высотных зданиях, а также водители могли ощутить легкую тряску. Однако землетрясение такой силы не может нанести жителям страны ущерб», — отметили представители метеорологической службы.