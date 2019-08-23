Брянск, , 14:56 — REGNUM

Бывших оперуполномоченных группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Брянский» признали виновными в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Суд приговорил двух экс-сотрудников полиции к длительным срокам лишения свободы, сообщили 23 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Молодые люди фальсифицировали результаты уголовных расследований для улучшения ведомственных показателей. Они вынудили жительницу Брянска и её знакомого пойти на сделку купли-продажи наркотиков, при этом запрещённые вещества мужчине дали сами полицейские. В октябре 2018 года на месте предполагаемой встречи «продавца» и «покупателя» правоохранителей задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки 12 лет и 10 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Им запрещено занимать должности представителей власти на 4 и 3 года соответственно, они лишены званий капитан и лейтенант полиции. Приговор пока не вступил в законную силу.