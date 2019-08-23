Якутск, 23 августа 2019, 10:39 — REGNUM
Верховный суд Якутии отменил решение горсуда Якутска о домашнем аресте отстранённого от должности заммэра Василия Гоголева и бизнесмена Георгия Карамзина, обвиняемых в многомиллионных взятках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Верховный суд Якутии продлил срок содержания в СИЗО фигурантов уголовного дела до 3 ноября. Ранее они находились под домашним арестом.
Гоголев и Карамзина намерены обжаловать решение в президиум Верховного суда Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, Василия Гоголева обвиняют в получении взятки в 114 млн рублей от Георгия Карамзина за выдачу разрешения на увеличение этажности жилого дома.