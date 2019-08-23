Барнаул, , 09:45 — REGNUM

В двух районах Алтайского края, несмотря на похолодание, сохранится чрезвычайная пожароопасность, предупредили сегодня, 23 августа, в региональном ГУ МЧС РФ.

Со ссылкой на синоптиков спасатели отмечают, что в ближайшие двое суток (с 24 по 26 августа) возникновение природных пожаров возможно в Каменском и Тальменском районах.

«Сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс гордости)», — сказано в официальном сообщении МЧС.

Напомним, на стражу сохранности алтайских лесов брошены даже сотрудники Алтайской митрополии. В середине августа 2019 года по просьбеминистерства природных ресурсов и экологии Алтайского краямитрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и протодиакон Владимир Черных совершили «небесный» крестный ход с иконами Божией Матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская», облетев лесные массивы на вертолёте «в связи с пожароопасной ситуацией в Сибири и, в частности, в Алтайском крае».

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