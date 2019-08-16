Нижнеудинск, Иркутская область, , 12:58 — REGNUM

В Нижнеудинске — одном из наиболее пострадавших от наводнения городов Приангарья — так и не решён вопрос в водоснабжением. Как следует из официального сообщения областной прокуратуры, в местную систему водоснабжения подаётся техническая вода, непригодная для использования в пищу.

С целью скорейшего улучшения качества воды Нижнеудинской межрайонной прокуратурой проведено заседание межведомственной рабочей группы с участием представителей администрации Нижнеудинского муниципального образования, органов Роспотребнадзора и ООО «Нижнеудинское коммунальное управление», где разработан план мероприятий. Речь, в частности, идёт о стабилизации качества подаваемой воды и заключении контракта на поставку двух дополнительных очистных сооружений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после продолжительных проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими стали порядка 45 тысяч человек.