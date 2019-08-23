Куала-Лумпур, , 08:48 — REGNUM

Начальник таможенного поста городка Пунчак-Алам на окраине Куала-Лумпура (Малайзия) Падди Абдул Халим в пятницу, 23 августа, заявил об изъятии около 3,7 тонны кетамина и кокаина на сумму $161 млн. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, около 467 кг кетамина в мешках было обнаружено в доме-магазине в Пунчак-Аламе во время проведения совместного рейда сотрудников таможни и полиции.

Падди сообщил журналистам, что подозреваемые были арестованы и допрошены, после чего в ходе обыска в здании второго магазина было изъято еще 3200 кг кокаина.

По его словам, кетамин, предположительно, прибыл в Малайзию из Пакистана, а кокаин — из Эквадора.

«Расследование показывает, что… наркотики предназначались для экспорта в третью страну», — сказал он.

Начальник таможенного поста городка Пунчак-Алам добавил, что всего в ходе операции были задержаны четыре малайзийца и девять иностранных граждан. Стоимость конфискованных наркотиков составляет около 676 млн ринггитов ($161,41 млн).