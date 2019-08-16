Барнаул, , 15:09 — REGNUM

За неполный первый год работы Виктора Томенко в качестве избранного губернатора Алтайского края в регионе закрылись почти 20 школ. По предварительным данным министерства образования и науки Алтайского края, которые приводит на своем сайте Роспотребнадзор, «в новом 2019−2020 учебном году на территории региона запланировано к открытию 1097 общеобразовательных школ, из которых 683 являются самостоятельными юридическими лицами, а 414 — филиалами школ. Общее количество школьников составит 275 569 детей, из них 29 872 ребенка — это первоклассники».

Власти Алтайского края сообщали, что в 2018 году за парты сели более 266 тысяч детей в 1114 школах Цитата с сайта правительства Алтайского края

Напомним, год назад алтайские власти заявляли, что 1 сентября 2018 года за парты сели более 266 тысяч детей в 1114 школах, а «первоклашками» стали более 29,6 тысячи учеников. Получается, что закрыв почти два десятка общеобразовательных учреждений, «нагрузка» на действующие увеличилась более чем на 9,5 тысяч учеников.

Данные Роспотребнадзора о количестве учеников и школ в Алтайском крае Цитата с сайта 22.rospotrebnadzor.ru

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года только обращение на «прямую линию» с президентом помогло отстоять школу жителям села Старая Суртайка (Красногорский район Алтайского края) — заведение собирались закрыть из-за нехватки учителей.

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«По некоторым направлениям некому лечить, некому учить», — признавался в конце августа 2018 года на встрече с президентом Владимиром Путиным тогда ещё врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

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