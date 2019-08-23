Барнаул, , 07:14 — REGNUM

Нездоровый интерес к несовершеннолетним привёл жителя Москвы на скамью подсудимых в Алтайском крае. Подробности уголовного дела в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным следствия, общение на сексуальные темы с девочкой, не достигшей 14-летнего возраста, происходило в ноябре 2018 года. Переписка с пересылкой видеороликов порнографического характера велась в одном из популярных мессенджеров.

Отмечается что злоумышленника, доставленного в Алтайский край из Москвы, осудили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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