Барнаул, , 13:19 — REGNUM

Жителя Москвы будут судить за сексуальное общение с несовершеннолетней девочкой из Алтайского края. Подробности уголовного дела, расследованного в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), сообщила сегодня, 17 июля, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

В ходе разбирательства выяснилось, что в ноябре 2018 года 36-летний житель Москвы, используя один из популярных мессенджеров, познакомился с несовершеннолетней жительницей Алтайского края. Достоверно зная, что девочка не достигла 14-летнего возраста, мужчина стал вести с ней переписку на интимные темы, при этом высылал видеоролики порнографического характера, там самым развращая ребенка.

В СУ СК РФ по Алтайскому краю заявили, что выявить злоумышленника не составило большого труда. Он был задержан и доставлен в Алтайский край. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

Ранее собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю города Москвы. Он признан виновным в том, что вовлёк в сексуальную игру двух алтайских мальчиков 11 и 12 лет. Войдя в доверие детей и представляясь их ровесником, мужчина шантажировал детей, совершая в отношении них иные действия сексуального характера.