Санкт-Петербург, , 04:24 — REGNUM

Два легковых автомобиля столкнулись в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что автомобили Volkswagen Jetta и Nissan столкнулись на пересечении улицы Савушкина и Карельского переулка. Как сообщает газета, водитель Volkswagen находился в невменяемом состоянии, врачи скорой помощи не смогли определить, под воздействием чего находится он.

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в салоне Nissan. Их госпитализировали. Отмечается, что среди пострадавших была и восьмилетняя девочка — она получила травмы средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, также в этой аварии пострадал и автомобиль Lada Largus, в который врезался Nissan после ДТП. В результате столкновения пассажир «Лады» получил травмы.

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