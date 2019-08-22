Москва, , 21:28 — REGNUM

В головном офисе компании — оператора сотовой связи «Билайн» в Москве проведена эвакуация сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, от неизвестного поступило сообщение об угрозе взрыва в здании, расположенном по адресу: улица 8 Марта, дом 10, строение 14.

После прибытия на место сотрудников оперативных служб из здания были выведены около 20 человек. В настоящее время территория обследуется кинологом с собакой.

В пресс-службе «Билайна» подтвердили информацию о поступлении анонимного сообщения с угрозой и эвакуации сотрудников в офисе по улице 8 Марта. В компании добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.