Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:18 — REGNUM

В Нижнем Тагиле никто не останется без хирургической помощи, заявил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков на своей странице в социальной сети Facebook. Таким образом он прокомментировал сообщения о массовом увольнении хирургов из нижнетагильской ЦГБ № 1.

«Сегодня СМИ качают тему увольнения хирургов в ГБ №1 Нижнего Тагила. Не буду вдаваться в профессиональные тонкости, но если потребуется, то на официальный запрос ответим официально. По поручению министра здравоохранения Андрея Цветкова создана расширенная комиссия с привлечением общественных организаций, в том числе ОНФ, профсоюзов, Общественного совета при Министерстве здравоохранения Свердловской области. Разберемся и найдем адекватное решение», — написал Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что шесть хирургов увольняются по собственному желанию из Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила. Уточнялось, что заявления написали даже те специалисты, которые на данный момент находятся в отпуске.

Причиной столь радикального решения по заявлениям самих врачей стали низкие зарплаты, которые, по их мнению, не соответствуют служебным нагрузкам. Медики также сообщили, что не намерены ждать октября, когда им в региональном минздраве пообещали повышение зарплаты.

Отметим, что информацию об увольнении подтвердили в самой больнице.

Добавим, что это не первый скандал в Нижнем Тагиле связанный с массовым увольнением хирургов. В начале августа аналогичная ситуация сложилась в Демидовской больнице.

Также напомним про случай в Верхней Синячихе, где детский хирург стала фигуранткой уголовного дела за то, что не смогла спасти ребёнка. В ситуацию вмешался депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), и в комментариях к его записи в соцсети Facebook один из граждан объяснил, почему медицина теряет хирургов.

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