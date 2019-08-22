Москва, , 17:56 — REGNUM

Следователи приступили к изучению и анализу данных изъятых бортовых самописцев самолёта А321 «Уральских авиалиний», совершившего жёсткую посадку в Московской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Следователи и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, задействованные в расследовании обстоятельств жесткой посадки воздушного судна, следовавшего рейсом «Москва — Симферополь», завершили следственные действия на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас изучается аэродромная документация, а также иные документы, которые потребовались следствию для установления причин случившегося. Также в СК приступили к изучению и анализу данных бортовых самописцев. Данные, которые получат следователи, сопоставят с показаниями пассажиров, членов экипажа и другими источниками. Например, с видеозаписями очевидцев и аудиозаписями пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, повреждённый во время жёсткой посадки самолёт будет утилизирован. Его уже подготовили к эвакуации. В частности, удалено топливо и снята часть оборудования.

Инцидент с воздушным судном произошёл 15 августа рано утром неподалёку от аэропорта «Жуковский». Поднявшийся в воздух лайнер столкнулся со стаей птиц и был вынужден отключить оба двигателя.