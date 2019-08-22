Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM

В Ростове-на-Дону горожане пожаловались на свадебный кортеж, участники которого устроили стрельбу в центре Ростова-на-Дону. В правоохранительные органы обратились очевидцы, напуганные хлопками.

Свадебный кортеж, состоящий из трёх иномарок, находился в районе Комсомольской площади. Стрельба в воздух была открыта по ходу движения, пишет telegram-канал «Че по Ростову?».

Сотрудники ДПС остановили кортеж на пересечении проспекта Будённовского и улицы Темерницкой. У одного из пассажиров был найден пистолет.