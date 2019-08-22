Кропивницкий, Украина, 22 августа 2019, 14:50 — REGNUM
На Украине в городе Кировоград (переименован в Кропивницкий) неизвестные расстреляли из автоматов адвоката Александра Иванова, сообщили 22 августа в национальной ассоциации адвокатов Украины.
Преступление произошло в 11:45 мск возле СИЗО №6. Неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, а затем скрылись на автомобиле. Адвокат скончался на месте. Местные СМИ также сообщили о ещё одном пострадавшем.
На месте преступления работает следственная группа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Швеции объявили в розыск двух граждан Украины, подозреваемых в убийстве пенсионера и угоне его автомобиля.
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