Кропивницкий, Украина, , 14:50 — REGNUM

На Украине в городе Кировоград (переименован в Кропивницкий) неизвестные расстреляли из автоматов адвоката Александра Иванова, сообщили 22 августа в национальной ассоциации адвокатов Украины.

Преступление произошло в 11:45 мск возле СИЗО №6. Неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, а затем скрылись на автомобиле. Адвокат скончался на месте. Местные СМИ также сообщили о ещё одном пострадавшем.

На месте преступления работает следственная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Швеции объявили в розыск двух граждан Украины, подозреваемых в убийстве пенсионера и угоне его автомобиля.

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