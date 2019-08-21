Стокгольм, , 09:02 — REGNUM

В Швеции объявлены в розыск два гражданина Украины, которых подозревают в убийстве пенсионера и угоне его машины, сообщило 20 августа шведское издание Expressen.

По данным журналистов, 31 июля исчез 70-летний Герт-Инге Бертинссон, тело которого нашли 10 августа. Полиция предполагает, что его могли убить из-за автомобиля два гражданина Украины — 48-летний Ярослав Лаврынив и 47-летний Александр Трайдук.

Последний раз подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения в Стокгольме — они пытались снять деньги с карточки убитого.

Граждан Украины проверяют также на причастность к исчезновению 80-летнего шведа по имени Олле, который пропал в Вестерботтене, отправившись на велопрогулку. В этом районе был замечен автомобиль убитого Герт-Инге Бертинссона.

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