Суджа, Курская область, , 14:14 — REGNUM

В Суджанском районе Курской области полицейские помогли вернуть четырёх телят, пропавших у местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Телята пропали на поле, где они паслись. Придя вечером забирать животных домой, женщина обнаружила их пропажу. Сначала владельцы хозяйства пытались вести поиски своими силами, но не получили результата.

Полицейские прочесали территорию вместе с кинологом и служебной собакой. В трёх километрах от пастбища телят нашли. Они застряли в густых зарослях и не могли из них выбраться. Животных в полном порядке вернули владельцам.