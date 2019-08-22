Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту гибели 15-летнего подростка на водоёме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По предварительным данным ЧП произошло 21 августа на Патрушихинском пруду. Компания из четырёх подростков отправилась плавать на бревне в районе плотины водоёма. Один из мальчиков, который плохо держался на воде, соскользнул с бревна и утонул.

Тело ребёнка удалось обнаружить сегодня днём, 22 августа, в акватории реки Патруши.

В ходе проверки следователи намерены выяснить точные причины смерти подростка и все обстоятельства, которые привели к трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный инцидент произошёл 9 августа в Североуральске, который к счастью закончился благополучно. В воду реки Вагран упала 7-летняя девочка. Её спасла возвращавшаяся из леса 16-летняя школьница.

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