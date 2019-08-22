Иркутск, , 12:52 — REGNUM

Последствия незаконных рубок в Иркутской области самым негативным образом сказались на масштабах катастрофических наводнений в долинах рек Ия, Уда, Чуна, Бирюса, заявляет Совет по правам человека (СПЧ). Выводы, сделанные по итогам выездного заседания правозащитников в Иркутскую область, опубликованы на сайте данного органа.

«Главной причиной наводнения стали рекордные осадки, выпавшие в горах Восточного Саяна (на отдельных участках — почти четырехмесячная норма за несколько дней). Однако, на силу наводнения могло существенно повлиять неблагоприятное состояние лесов в верховьях перечисленных рек и их притоков. Эти рубки однозначно снижают водорегулирующую и водоудерживающую способность лесов за счет разреживания древесного полога, уничтожения почвенного микрорельефа и подстилки при работе лесозаготовительной техники, формирования новых линий стока по сети волоков и лесовозных дорог», — отмечают правозащитники.

По мнению СПЧ, сохранение практики этих рубок в течение десятилетия может существенно нарушить водорегулирующие функции защитных лесов Восточного Саяна, что неизбежно приведет к более частым и более разрушительным наводнениям.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после продолжительных дивней. Реки вышли из берегов и подтопили свыше 100 населённых пунктов. Не обошлось без жертв. Известно как минимум о 25 погибших. Около 45 тысяч человек признаны пострадавшими. Порядка пяти тысяч жилых домов признаны непригодными для проживания. Ранее СПЧ назвал неблагополучной ситуацию с охраной лесов от пожаров и лесонарушениями в Иркутской области.

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